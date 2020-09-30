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Первая страна приняла решение называть Александра Лукашенко без указания должности

Лилия Караева
30 сентября, 2020 12:10
1 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

На Украине приняли решение называть президента Беларуси Александра Лукашенко по имени, без должности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На вопрос, как будут называть Лукашенко - «незаконно избранным», «нелегитимным» или другим образом - дипломат ответил: «Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко».

Вопрос был задан после того, как на Украине заявили, что тайная инаугурация не означает признания его легитимным президентом страны, пишет Lenta.ru.

Напомним, Лукашенко вступил в должность 23 сентября. Об инаугурации не сообщалось заранее - дату мероприятия тщательно скрывали.

темы
Украина
Александр Лукашенко
Беларусь
должность
1 мин