President.gov.by

На Украине приняли решение называть президента Беларуси Александра Лукашенко по имени, без должности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На вопрос, как будут называть Лукашенко - «незаконно избранным», «нелегитимным» или другим образом - дипломат ответил: «Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко».

Вопрос был задан после того, как на Украине заявили, что тайная инаугурация не означает признания его легитимным президентом страны, пишет Lenta.ru.

Напомним, Лукашенко вступил в должность 23 сентября. Об инаугурации не сообщалось заранее - дату мероприятия тщательно скрывали.