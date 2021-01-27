За сторонниками Алексея Навального пожаловали люди в «чёрных одеждах»

Политика

В Москве сотрудники силовых служб устроили масштабные обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также в студии, где снимается видео для YouTube-канала «Навальный Live». Сами сотрудники задержаны.

В ближайшее время сотрудники ФБК, которых задержали ранее, доставят в места проведения обысков, а потом отвезут на допросы, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что обыски также проходят у Алексея Навального дома. Сам политики при этом по-прежнему находится под арестом в СИЗО.