Новости – Политика
Политика
За Россию с кулаками. У здания посольства РФ в Праге произошла драка
18 апреля, 2021 19:06
1 мин
1 мин
В Праге сторонники и противники России устроили драку
В Праге у посольства РФ произошла стычка между сторонниками и противниками российских властей.
Организовала акцию гражданская инициатива «Миллион мгновений». Около 100 принесли с собой плакаты, на которых были написаны оскорбительные надписи в адрес руководства России.
Почти сразу к посольству пришли около 10 сторонников России и между активистами началась стычка, которую прекратили полицейские. В итоге одного из участников митинга задержали, а другим выписали штрафы за отсутствие масок.
Ранее стало изветно, что накануне власти Чехии сообщили о высылке 18 российских дипломатов, так как их заподозрили в связях со спецслужбами РФ. В МИД России выразили протест чешским властям, сообщает ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку