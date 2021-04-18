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Политика

За Россию с кулаками. У здания посольства РФ в Праге произошла драка

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 19:06
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 19:06
1 мин
Roman Denisov/Globallookpress.com
В Праге сторонники и противники России устроили драку

В Праге у посольства РФ произошла стычка между сторонниками и противниками российских властей.

Организовала акцию гражданская инициатива «Миллион мгновений». Около 100 принесли с собой плакаты, на которых были написаны оскорбительные надписи в адрес руководства России.

Почти сразу к посольству пришли около 10 сторонников России и между активистами началась стычка, которую прекратили полицейские. В итоге одного из участников митинга задержали, а другим выписали штрафы за отсутствие масок.

Ранее стало изветно, что накануне власти Чехии сообщили о высылке 18 российских дипломатов, так как их заподозрили в связях со спецслужбами РФ. В МИД России выразили протест чешским властям, сообщает ТАСС.

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