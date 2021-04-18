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Политика

Скандал с российскими спецслужбами в Чехии продолжает набирать обороты

Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 15:42
1 мин
Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 15:42
1 мин
Ondrej Deml/CTK/Globallookpress
Ondrej Deml/CTK/Globallookpress

Кабинет министров Чехии приступил к рассмотрению документа о взрыве боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В причастности подозревают Россию.

В свою очередь, премьер страны Андрей Бабиш заявил о том, что 19 апреля данные, скорее всего, будут рассекречены.

«Я уже говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Евросовет будет скоро. Союзников я уже, конечно, проинформировал, через послов и Мишеля, на следующем заседании Евросовета мы будем точно говорить об этом (инциденте в Врбетице), хотя это дело 2014 года» - приводит слова Бабиша РИА «Новости».

Ранее стало известно о планах выслать 18 российских дипломатов из страны в связи с подозрением в связи произошедшего в 2014 году взрыва и российских спецслужб.

Как сообщало наше издание, группа особо патриотически настроенных граждан Чехии уже украсила стены российского посольства кетчупом, симолизирующим кровь погибших.

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ТЕГИ
Чехия
Андрей Бабиш
Спецслужбы
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