Скандал с российскими спецслужбами в Чехии продолжает набирать обороты

Политика

Кабинет министров Чехии приступил к рассмотрению документа о взрыве боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В причастности подозревают Россию.

В свою очередь, премьер страны Андрей Бабиш заявил о том, что 19 апреля данные, скорее всего, будут рассекречены.

«Я уже говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Евросовет будет скоро. Союзников я уже, конечно, проинформировал, через послов и Мишеля, на следующем заседании Евросовета мы будем точно говорить об этом (инциденте в Врбетице), хотя это дело 2014 года» - приводит слова Бабиша РИА «Новости».

Ранее стало известно о планах выслать 18 российских дипломатов из страны в связи с подозрением в связи произошедшего в 2014 году взрыва и российских спецслужб.

Как сообщало наше издание, группа особо патриотически настроенных граждан Чехии уже украсила стены российского посольства кетчупом, симолизирующим кровь погибших.