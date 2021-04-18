Чешские хулиганы использовали кетчуп для борьбы с Россией

Политика

В столице Чехии Праге сотрудниками правоохранительных органов было задержано семь человек, участвовавших в обливании стен посольства РФ кетчупом.

Как сообщил официальный представитель полиции Ян Данек, на данный момент стены от кетчупа уже очищены. Против задержанных возбуждены дела по административным статьям.

Сами хулиганы объяснили мотивы своего поступка следующим образом: по задумке, кетчуп должен был символизировать кровь погибших почти семь лет назад в ходе взрыва склада боеприпасов в деревне Врбетице.

По данным ТАСС, чешские власти убеждены, что в инциденте 2014 года замешаны офицеры СВР и ГРУ.