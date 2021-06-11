Новости – Политика
Политика
За границей не нашли четких доказательств причастности России к «минскому развороту»
11 июня, 2021 13:41
1 мин
1 мин
Christophe Gateau/dpa/globallookpress
Причастность России к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске не доказана. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Лондону не удалось найти каких-либо свидетельств того, что Россия участвовала в инциденте.
Ранее Рааб с уверенностью заявлял, что посадка самолета не могла произойти без согласия Москвы. Кремль отрицал эти слова, пишет Reuters.
Напомним, 23 мая в Беларуси экстренно посадили самолет с оппозиционером на борту. После происшествия белорусским самолетам запретили летать в ЕС, а авиаперевозчики не могут использовать воздушное пространство республики.
Недавно стало известно, что граждане России могут войти в санкционный список ЕС, если будет доказана причастность к посадке борта.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку