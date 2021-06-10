Граждане России могут попасть в санкционный список ЕС из-за посадки самолета Ryanair
В парламенте ЕС допускают введение санкций против граждан России из-за посадки самолета Ryanair в Минске. Соответствующее условие содержится в проекте резолюции, за который будут голосовать 10 июня.
Санкции возможны, если будет доказано их участие в операции. Это должно подтвердить расследование - оно изучит роль России в «террористических актах» белорусского режима.
«... Любой гражданин России, прямо или косвенно участвующий в операции, должен быть внесен в санкционный список в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека», - сказано в документе. Фрагмент приводит РБК.
23 мая в Минске принудительно посадили самолет Ryanair, совершавший перелет из Афин в Вильнюс. На борту летел оппозиционер Роман Протасевич, его задержали.
После инцидента Евросоюз закрыл небо для белорусских самолетов. Президент республики Александр Лукашенко нашел маршруты для «Белавии».