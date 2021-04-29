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Политика

За что сажать Николая Лукашенко? Президенту Беларуси передали разговор оппозиции про сына

Лилия Караева
29 апреля, 2021 07:34
2 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 07:34
2 мин
Александр Лукашенко
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал фрагменты беседы президента Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Разговор состоялся 10 октября 2020 года, в нем оппозиционный политик Сергей Тихановский предупредил главу государства, что после его ухода «будут вопросы к Коле» - младшему сыну белорусского лидера. Как выяснилось, перед этим главе государства передали конфиденциальный разговор Тихановского с адвокатом, где он обсуждал судьбу Лукашенко-младшего.

На встрече оппозиционер заявил президенту: «Вот вас не будет, а Эйсмонт (Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко - прим.) останется, Коля останется, Миша, Витя — все останутся. И найдутся потом! И дадут показания они!... После вас вопросы будут потом к Коле».

Лукашенко ответил, что его сын «будет обычным гражданином». Президент возмутился, что «начали детей трогать и топтали».

«Я ваших детей не трогал, у меня даже возможности такой нет», - сказал собеседник. На это Лукашенко отреагировал: «И не будет».

Этот спор, уже показанный ранее, возник после того, как Лукашенко передали разговор Тихановского с адвокатом о судьбе Николая. Защита спрашивала его, за что сажать Николая Лукашенко. На это политзаключенный сказал: «А что? Здесь дети сидят... Посидит, пообщается со сверстниками... Мне тоже не нравится, что я здесь сижу ни за что». Слова приводит «Наша Нива».

Ранее сообщалось, что Лукашенко чувствует себя в опасном положении.

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