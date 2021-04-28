Александр Лукашенко чувствует себя в опасном положении. У него единственный страх

Политика

Независимый аналитик Сергей Чалый назвал основной страх президента Беларуси Александра Лукашенко. По его мнению, политик боится не физического устранения.

У главы республики есть страх того, что будет без него. В связи с этим он должен выпустить декрет, позволяющий выстроить систему «так, чтобы предотвратить то, что его может внезапно не стать».

«Лукашенко чувствует себя в опасном положении и это работает на его страхи. Заговор находится под каждым камнем, за каждым углом», - цитирует Чалый белорусского журналиста Валерия Карбалевича.

Аналитик заявил, что «Лукашенко не доверяет своему окружению». В нем нет ни одного человека, «которому персонально можно было бы доверять», пишет Tut.by.

Ранее сообщалось, что Лукашенко собирается бежать из Беларуси.