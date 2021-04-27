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Политика

Александр Лукашенко собирается бежать из Беларуси и активно выводит деньги за рубеж

Антон Мельников
27 апреля, 2021 23:21
3 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 23:21
3 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко разрабатывал план побега из страны. В рамках подготовки к нему, президент ускорил вывод финансов за рубеж. Об этом заявил белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, который выдвигал свою кандидатуру в претенденты на пост президента республики. Вместе с этим, бизнесмен анонсировал скорую публикацию расследования о Лукашенко. Свое заявление Цепкало он разместил в собственном Telegram-канале.

По словам бизнесмена, Лукашенко «постарается сбежать на своем вертолётике» из страны до того, как будет начат референдум, который сейчас обсуждается в Беларуси.

Цепкало заявляет, что совсем скоро опубликует некое расследование, «которое окончательно раскроет вершину айсберга схем по отмыванию государственных денег на личные счета». В нем он собирается рассказать о том, как «миллионы долларов бюджетных денег» выводятся из республики в офшоры.

Бизнесмен отмечает, что в последнее время вывод финансов из страны ускорился. По его словам, это говорит о том, что у Лукашенко есть план побега и скоро он будет реализован.

«Причины моего оптимизма оправданны тем, что в последние недели обнаружены признаки, что выкачка ускорилась, оставляя стране лишь безумные долги, за которые нам и нашим детям расплачиваться, — пишет Цепкало. — Все это означает, что параллельно с фейковым нападением разрабатывался план Побега. А значит главная наша проблема, в любом случае, скоро будет решена».

Также в своем заявлении экс-претендент в кандидаты в президенты республики обращается к белорусским силовикам. Он призывает их не дать сбежать нынешнему президенты и «надеть на него наручники». Это даст стране надежду на то, что выведенные за границу средства удастся вернуть обратно. В своем Telegram-канале он поясняет, что эти средства «пригодились бы для нивелирования тех кризисных явлений, причиной которых стал этот персонаж (Александр Лукашенко – прим.)».

Напомним, в мае 2020 года Цепкало заявил, что выдвигается на выборы президента Республики Беларусь. В июле Центризбирком отказался регистрировать его в качестве кандидата. В ЦИК заявили, что лишь 75 тысяч подписей (из 160 тысяч) за выдвижение бизнесмена признаются действительными. В конце июля Цепкало вместе с семьей покинул страну из-за опасений за свою безопасность и рисков уголовного преследования.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Валерий Цепкало
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