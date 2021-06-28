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Политика
Южная Корея «закроется» «железным куполом» от агрессивного северного соседа
28 июня, 2021 10:40
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Pixabay
Южная Корея разработает «железный купол» для защиты инфраструктуры страны от возможного удара артиллерии КНДР. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.
В качестве примера, на который будут ориентироваться в Южной Корее, названа система «Железный купол», разработанная и использующаяся в Израиле. Система ПРО будет сосредоточена на защите столицы и близлежащих районов от дальнобойной артиллерии Северной Кореи.
Ожидается, что «Железный купол» по-южнокорейски будет развернут в конце 2020-х - начале 2030-х годов, пишет «РИА Новости».
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