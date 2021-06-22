Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «спустила США с небес на землю»
США питают ложные иллюзии по поводу отношений с Северной Кореей и во избежание разочарования им необходимо с осторожностью трактовать сигналы, исходящие из Пхеньяна. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне посчитали интересным сигналом слова лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна как к диалогу, так и к конфронтации с американскими властями, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По словам Ким Ё Чжон, в Вашингтоне «трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя. Ошибочные ожидания станут причиной еще более горького разочарования».