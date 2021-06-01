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Политика
Юлия «нас не догонят» Волкова проиграла на внутрипартийных выборах «Единой России»
1 июня, 2021 03:01
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Экс-исполнительница популярной группы «Тату» Юлия Волкова предварительно проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области.
«По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла», — сообщил секретарь регионального отделения партии Сергей Низов. Лидером голосования по списку стала глава Федерации лыжных гонок, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, сообщает ТАСС.
«Но если Юлия Волкова проиграет, то это будет означать, что выборщики сказали ей: „Нас не догонишь“», - заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, передает РБК.
Ранее Волкова записала предвыборный ролик. В нем она раскритиковала пенсионную реформу.
Ранее по теме: «Нас не догонят». Юлия Волкова раскритиковала пенсионную реформу в предвыборном ролике (ВИДЕО)
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