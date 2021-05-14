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«Нас не догонят». Юлия Волкова раскритиковала пенсионную реформу в предвыборном ролике (ВИДЕО)

Артем Денисов
14 мая, 2021 05:13
1 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 05:13
1 мин
instagram / official_juliavolkova
instagram / official_juliavolkova

Бывшая участница российского популярного коллектива «Тату» Юлия Волкова, которая участвует в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области, записала предвыборный ролик.

В нем она раскритиковала пенсионную реформу. Экс-солистка заявила, что решилап стать депутатом для принятия решений в интересах большинства россиян «не на словах, а на деле». «Ярчайшим примером» того, что сейчас «Единая Россия» этим не занимается, Волкова считает пенсионную реформу, которая «подарила гражданам работу до гробовой доски».

Об участии в праймериз Волкова сообщила в конце апреля. Информацию об этом она обнародовала на своей странице в Instagram.

Предварительные голосования пройдут по всей стране с 24 по 30 мая, преимущественно будет использован формат онлайн-голосования.

Ранее по теме:  «Я сошла с ума». Экс-солистка группы «Тату» собралась в Госдуму от «Единой России»
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ТЕГИ
Выборы
Единая Россия
Госдума
Праймериз
Волкова
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