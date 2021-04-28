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Политика

«Я сошла с ума». Экс-солистка группы «Тату» собралась в Госдуму от «Единой России»

Антон Мельников
28 апреля, 2021 21:57
2 мин
Антон Мельников
28 апреля, 2021 21:57
2 мин
instagram /
instagram / official_juliavolkova

Участница популярной в 2000-е годы поп-группы «Тату» Юлия Волкова собралась избраться в Государственную думу РФ. Она примет участие в праймериз (предварительное голосование) партии «Единая Россия». На них будут отобраны кандидаты от партии, которые примут участие на выборах в Госдуму. Соответствующие документы на участие Волкова подала сегодня, 28 апреля, о чем она сообщила в соцсети Instagram.

Информацию об участии Волковой также подтвердили в отделении «Единой России» в Ивановской области. По словам представителя пресс-службы регионального отделения, Волкова лично посетила оргкомитет и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования.

«ТАСС» отмечает, что участие в праймериз является обязательным для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах. Предварительные голосования пройдут по всей стране с 24 по 30 мая, преимущественно будет использован формат онлайн-голосования.

Напомним, Юлия Волкова была участницей группы тату с 1999 по 2011 год. Коллектив стал известен благодаря песням «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Мальчик гей». После распада группы Волкова занялась сольной карьерой.

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