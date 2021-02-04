YouTube по решению украинских властей может заблокировать пророссийские телеканалы

Политика

Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube просьбу закрыть страницы каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина», написал в Telegram глава ведомства Александр Ткаченко.

По его словам, данные телеканалы «представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины». Ткаченко назвал их «частью пропагандистской войны России против Украины», сообщает РБК.

Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. По его словам, на Украине поддерживает свободу слова, но не пропаганду, «финансируемую страной-агрессором».