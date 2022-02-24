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Политика
Евросоюз «забыл» ввести санкции против одного депутата Госдумы
24 февраля, 2022 14:12
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Facebook: Олег Матвейчев
Депутат нижней палаты российского парламента Олег Матвейчев обратился к Европейскому союзу с просьбой включить и его в санкционный список. Как оказалось, когда Госдума единогласно одобрила решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса, его на заседании не было - Матвейчев болел. Он убежден, что должен быть в одном ряду с коллегами, против которых ЕС ввел ограничения.
«Хочу быть в одних санкционных списках вместе со своими товарищами по «Единой Россией» и по Государственной думе», - цитирует депутата URA.RU.
Напомним, санкции коснулись 351 депутата ГД, поддержавших главу государства.
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