Теперь официально: Евросоюз «отомстил» за признание донбасских республик
Европейский союз официально ввел санкционные ограничения против РФ в ответ на решение российского руководства признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Ограничения вводятся в отношении 351 депутата Государственной думы РФ, которые поддержали призыв к президенту РФ о признании самопровозглашенных республик.
Также санкции затрагивают 27 физических и юридических лиц, которых ЕС считает причастными к подрыву «суверенитета и независимости» Украины. Среди них члены российского правительства, олигархи, которые оказывали финансовую или материальную поддержку российским операциям в ЛДНР.
Кроме того, в «черный список» попали представители военного руководства и лица, причастные к дезинформационной войне.
У всех 27-ми фигурантов заморожены активы на территории ЕС, им запрещён въезд, сообщает «РБК».