Евросоюз ввел санкции против 32 стран
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов убежден, что мир столкнулся с новой пандемией, и речь идет вовсе не о заболевании.
«Я боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия», — считает политик.
По его словам, активнее всего в этой «игре» себя проявляет именно Евросоюз. В настоящее время ЕС ввел санкции против 32 стран, среди которых есть даже кандидаты в кандидаты на вступление в межгосударственное объединение — например, Турция, Босния.
Примечательно, что ранее представители Европейского союза заявляли, что санкции являются крайней формой воздействия, однако сейчас ситуация складывается таким образом, что данное карательное постановление применяется при каждом удобном случае, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что после введения санкций против Минска из-за экстренной пасадки самолета авиакомпании Ryanair Беларусь собирается отреагировать на ограничения вместе с Россией.