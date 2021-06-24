Евросоюз «ударил» по Беларуси секторальными санкциями. Лукашенко заговорил о введении военного положения
Евросоюз официально принял экономические секторальные санкции против Беларуси. Запретов много, и президент Беларуси Александр Лукашенко допустил введение военного положения в условиях новых ограничений.
Евросоюз запретил продажу и поставку в Беларусь технологий и программного обеспечения, позволяющего властям перехватывать интернет и телефонную связь.
Нельзя передавать белорусским властям товары военного назначения. Вводятся торговые ограничения в отношении табачных изделий, калийных удобрений, нефтепродуктов.
Евросоюз ограничил доступ Беларуси на свои финансовые рынки. Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, передает «Наша Нива».
Перед тем, как стало известно о введений секторальных санкций, Лукашенко заявил, что допускает введение военного положения в условиях ограничений со стороны Запада.
«Пускай Караев (помощник президента по Гродненской области, бывший глава МВД - прим.) одевает генеральскую форму, вам (губернатору Гродненской области Владимиру Каранику) тоже звание присвоено генерал-майора — и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания», - сказал президент. Видеофрагмент привел Telegram-канал «Пул первого».
Ранее Лукашенко запретил вывозить сырье из страны.