Александр Лукашенко запретил вывозить из страны сырье
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение во время посещения молочно-товарной фермы «Бортники» в Свислочском районе. Он потребовал запретить вывоз сырья из страны.
Речь идет не обо всех материалах, предназначенных для дальнейшей промышленной обработки, а только о семенах рапса. Внимание Лукашенко обратили на два момента: высокую маржинальность производства рапсового масла и вместе с тем проблемные моменты, связанные с ценами на него.
На это Лукашенко сказал: «Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам и запретить вывоз семена рапса». Его слова приводятся на официальном сайте президента.
Глава государства считает, что экспорт сырья, из которого получается хорошая продукция, - это преступление.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности американских госстурктур к подготовке убийства Лукашенко.