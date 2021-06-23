США «планировали» убить Александра Лукашенко. Неопровержимые доказательства есть
У Беларуси есть неопровержимые факты причастности госструктур США к подготовке госпереворота в республике и убийству президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.
Выступая на девятой Московской конференции по международной безопасности, он сказал: «В ходе совместной операции российских и белорусских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур». Заявление министра приводит РЕН ТВ.
В апреле Россия и Беларусь заявили о предотвращении переворота и покушения на президента республики Александра Лукашенко. Он утверждал, что заговорщики планировали убить и сыновей.
Ранее сообщалось, что белорусские силовики ворвались в чужую страну и задержали оппозиционера. Речь шла об адвокате Юрии Зенковиче - он подозревается в подготовке бунта.