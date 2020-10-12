Евросоюз продлил антироссийские санкции на год

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Европейский союз продлил срок действия антироссийских санкций.

Евросоюз продлил на год санкции в отношении России, которые были введены из-за применения химического оружия.

Речь идет об использовании химоружия в Сирии, а также применении нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в деле Скрипалей.

Санкции будут действовать до 16 октября 2021, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что санкционный список имени Алексея Навального может состоять из девяти россиян. Германия и Франция внесет его на рассмотрение своим партнерам по Евросоюзу.