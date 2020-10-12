Новости Политика
Политика
Евросоюз продлил антироссийские санкции на год
12 октября, 2020 11:34
1 мин
фото: Pixabay
Европейский союз продлил срок действия антироссийских санкций.
Евросоюз продлил на год санкции в отношении России, которые были введены из-за применения химического оружия.
Речь идет об использовании химоружия в Сирии, а также применении нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в деле Скрипалей.
Санкции будут действовать до 16 октября 2021, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что санкционный список имени Алексея Навального может состоять из девяти россиян. Германия и Франция внесет его на рассмотрение своим партнерам по Евросоюзу.
поддержать проект
1 мин