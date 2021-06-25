Евросоюз после ночных переговоров не поддержал идею позвать Путина на саммит. Меркель осталась недовольна
27 лидеров Евросоюза после ночных переговоров в Брюсселе не достигли соглашения по организации саммита с Россией. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая была инициатором, осталась недовольна.
Идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС поддержала Австрия. Балтийские страны и Польша на фоне ухудшения отношений с РФ высказались против. Об этом пишет Reuters.
Меркель констатировала, что дискуссия на этот счет была «очень обстоятельная и непростая». Канцлер рассчитывала на большую храбрость европейских коллег в вопросе саммита ЕС-Россия, пишет Bloomberg.
23 июня Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сделали «неожиданный ход» для других стран относительно отношений с РФ. Говорилось, что их предложение вызовет тревогу у ряда государств.