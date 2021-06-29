Евросоюз подготовил «ловушку» для Александра Лукашенко и выбрал дату
В белорусской оппозиции сообщили сроки принятия пятого пакета санкций против белорусского режима. 24 июня Евросоюз ввел в действие четвертый пакет ограничений.
По словам главы Белорусского свободного театра и общественного деятеля Николая Халезина, следующие санкции примут в начале июля. Что именно это будет - не уточняется.
Предыдущие санкции в Минске назвали беспрецедентными. Беларуси ограничили доступ на финансовые рынки, ввели ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачной продукцией.
В ответ республика приостановила членство в программе «Восточное партнерство», предназначенной для сотрудничества стран ЕС с восточными соседями. Минск приостановил действие договора о реадмиссии мигрантов и перестал пускать своих же граждан на белорусскую территорию.