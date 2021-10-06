Евросоюз ответил на самонадеянное предложение России по вакцине
Прежде чем российская вакцина от коронавируса «Спутник» будет допущена до применения в ЕС, она должна получить одобрение регулятора. Так Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ответило на предложение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Днем ранее РФПИ предложил Евросоюзу взять в качестве препарата для третьего (бустерного) укола вакцину «Спутник Лайт». Предложение поступило на фоне новостей о том, что эффективность вакцины от Pfizer значительно снижается после второго укола.
Европейский регулятор подчеркнул, что любой медицинский продукт прежде всего должен получить одобрение от регулятора. Только после этого он может быть использован для вакцинации жителей ЕС.
В ЕМА также прокомментировали положение дел с российской вакциной »Спутник V«, которая до сих пор не получила регистрацию. По словам регулятора, сейчас препарат проходит последовательную экспертизу, и она будет продолжаться до тех пор, пока не будут собраны достаточные данные для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения. Пока такая заявка не получена, передаёт «ТАСС».
О предложении РФПИ к Евросоюзу читайте в нашем предыдущем материале.