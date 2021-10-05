Россия пытается «пропихнуть» свою вакцину в Евросоюз под новым предлогом
Европейскому союзу предложили рассмотреть российскую вакцину «Спутник Лайт» в качестве препарата, для третьего (бустерного) укола от коронавируса. Соответствующую идею озвучил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на фоне проблем с эффективностью у вакцины Pfizer.
«Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся эффективности Pfizer, ему [Европейскому союзу] следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину »Спутник Лайт«, - сообщается в аккаунте российской вакцины в Twitter.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что препарат «Спутник Лайт» может применяться в качестве бустерной вакцины в сочетании с любыми другими иностранными препаратами. При этом он заявлял, что «Спутник Лайт» - первая в мире бустерная вакцина, которая получила официальную регистрацию, отмечает «ТАСС».
Напомним, «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». При этом сам «Спутник V» до сих пор не получил одобрения от европейского регулятора.