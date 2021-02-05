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Евросоюз открестился от мер по «Северному потоку-2» и не будет «влезать» в противостояние

Антон Мельников
5 февраля, 2021 16:40
2 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 16:40
2 мин
nord-stream2.com
nord-stream2.com

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано заявил, что Евросоюз не имеет права мешать строительству «Северного потока-2», если Германия согласна реализовывать проект. Газопровод проходит по территории ФРГ и является предметом договора между частными компаниями и немецкими властями. Так Стано ответил на призывы со стороны некоторых стран принять санкции против российского газопровода из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального.

«"Северный поток-2" — это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии», - заявил представитель ЕК.

Он добавил, что максимум на что способна Еврокомиссия, так это требовать от участников проекта соблюдать законы ЕС.

«Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза», — цитирует Стано «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что Евросоюз озадачился действиями в отношении России в связи с арестом Алексея Навального. Читайте об этом в нашем материале.

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