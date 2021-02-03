Евросоюз озадачился действиями в отношении России в связи с арестом Алексея Навального

Политика

На ближайшем февральском заседании главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Также министры рассмотрят вопрос о дальнейших мерах со стороны ЕС. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Евросоюз вернется к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», - говорится в заявлении представителя ЕС.

При этом, сам Боррель уже заявил, что заключение Навального в тюрьму является «политически мотивированным» и противоречит «обязательствам России в области прав человека». Также он призвал власти РФ освободить оппозиционера, передаёт «ТАСС».