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Евросоюз озадачился действиями в отношении России в связи с арестом Алексея Навального

Антон Мельников
3 февраля, 2021 20:24
1 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 20:24
1 мин
Youtube / DW News / Жозеп Боррель
Youtube / DW News / Жозеп Боррель

На ближайшем февральском заседании главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Также министры рассмотрят вопрос о дальнейших мерах со стороны ЕС. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Евросоюз вернется к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», - говорится в заявлении представителя ЕС.

При этом, сам Боррель уже заявил, что заключение Навального в тюрьму является «политически мотивированным» и противоречит «обязательствам России в области прав человека». Также он призвал власти РФ освободить оппозиционера, передаёт «ТАСС».

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ТЕГИ
Алексей Навальный
ЕС
Жозеп Боррель
1 мин
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