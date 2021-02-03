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Политика
Евросоюз озадачился действиями в отношении России в связи с арестом Алексея Навального
3 февраля, 2021 20:24
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Youtube / DW News / Жозеп Боррель
На ближайшем февральском заседании главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Также министры рассмотрят вопрос о дальнейших мерах со стороны ЕС. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Евросоюз вернется к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», - говорится в заявлении представителя ЕС.
При этом, сам Боррель уже заявил, что заключение Навального в тюрьму является «политически мотивированным» и противоречит «обязательствам России в области прав человека». Также он призвал власти РФ освободить оппозиционера, передаёт «ТАСС».
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