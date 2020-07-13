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Евросоюз готовит санкции против Китая из-за ограничения свобод в Гонконге

Антон Мельников
13 июля, 2020 20:02
2 мин
вавыавы
Pixabay

Европейский Союз готовит контрмеры в отношении Китая в ответ на новый закон о безопасности Гонконга. Санкции будут носить неэкономический характер.

Представители ЕС заявили, что страны-члены Союза поддерживают некоторые ограничения в отношении Китая, но ожидать жестких мер не стоит, так как против этого выступают ближайшие торговые партнеры Китая в Европе, например Венгрия и Греция.

Как и большая часть Запада, ЕС осудил решение китайского парламента принять закон о национальной безопасности в Гонконге, который сильно ограничил независимость города.

«Сегодня мы договорились разработать скоординированный ответ Европейского Союза, чтобы продемонстрировать поддержку автономии и гражданского общества Гонконга», - прокомментировал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Боррель не сообщил подробностей новых санкций, но отметил, что министры иностранных дел ЕС обсуждали вопрос о распространении запрета на экспорт «чувствительных технологий» в Гонконг, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что власти Китая ввели санкции против США.

темы
санкции
ЕС
Китай
Евросоюз
Гонконг
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