Власти Китая ввели санкции против США из-за обвинений в нарушении прав человека

Политика

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Пекин ввел санкции против двух республиканских сенаторов США Теда Круза и Марко Рубио. Они неоднократно обвиняли власти Китая в притеснении уйгуров и других нацменьшинств в провинции Синьцзянь.

Также санкции коснулись республиканского конгрессмена Криса Смита, посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка и исполнительной комиссии конгресса США по Китаю, сообщает BBC.

Действия Китая послужили ответом на санкции США, которые затронули ряд видных чиновников, в том числе одного члена правящей Коммунистической партии Китая.