По состоянию на 13 июля 10:45
Заболевших733 699
За последние сутки6 537
Выздоровело504 021
Умерло11 439
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Власти Китая ввели санкции против США из-за обвинений в нарушении прав человека

Антон Мельников
13 июля, 2020 17:37
1 мин
ыаыфаы
Pixabay

Пекин ввел санкции против двух республиканских сенаторов США Теда Круза и Марко Рубио. Они неоднократно обвиняли власти Китая в притеснении уйгуров и других нацменьшинств в провинции Синьцзянь.

Также санкции коснулись республиканского конгрессмена Криса Смита, посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка и исполнительной комиссии конгресса США по Китаю, сообщает BBC.

Действия Китая послужили ответом на санкции США, которые затронули ряд видных чиновников, в том числе одного члена правящей Коммунистической партии Китая.

темы
США
санкции
Китай
уйгуры
1 мин