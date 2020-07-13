Политика
Власти Китая ввели санкции против США из-за обвинений в нарушении прав человека
13 июля, 2020 17:37
1 мин
Pixabay
Пекин ввел санкции против двух республиканских сенаторов США Теда Круза и Марко Рубио. Они неоднократно обвиняли власти Китая в притеснении уйгуров и других нацменьшинств в провинции Синьцзянь.
Также санкции коснулись республиканского конгрессмена Криса Смита, посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка и исполнительной комиссии конгресса США по Китаю, сообщает BBC.
Действия Китая послужили ответом на санкции США, которые затронули ряд видных чиновников, в том числе одного члена правящей Коммунистической партии Китая.
1 мин