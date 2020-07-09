США ввели санкции против членов Компартии Китая и высокопоставленных чиновников

Политика

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9 июля власти США ввели санкции против члена правящей Коммунистической партии Китая и трех других должностных лиц за нарушения прав человека в западной провинции Синьцзян.

Согласно опубликованному заявлению министерства финансов, под санкции попали член Политбюро и секретарь партии в провинции Синьцзян Чэнь Цюаньго, бывший заместитель партийного секретаря страны Хо Люцзюнь, нынешний и бывший директора Бюро общественной безопасности Синьцзяна Ван Миншань и Чжу Хайлунь.

Согласно Помпео, в отношении нацменьшинств Пекин применяет принудительный труд, произвольные массовые задержания, принудительный контроль населения, а также пытается «стереть их культуру и мусульманскую веру ».

«Соединенные Штаты не будут бездействовать, поскольку Коммунистическая партия Китая нарушает права человека в отношении уйгуров, этнических казахов и представителей других меньшинств в Синьцзяне», - прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

Решение запретить высокопоставленным чиновникам въезд в США является последним из серии антикитайских мер Администрации Трампа, отмечает South China Morning Post.

В конце июня появились новые свидетельства о методах, которые используют китайские власти для давления на уйгурских мусульман. Среди прочих - принудительные аборты, контроль над рождаемостью и стерилизация.