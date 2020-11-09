Европейские чиновники лишат пользователей права на частную переписку в мессенджерах

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Совет министров Евросоюза решил обязать коммуникационные платформы (WhatsApp, Signal и др.) создать мастер-ключи для слежки за чатами и сообщениями, которые используют сквозное шифрование*. Решение министров продиктовано недавней террористической атакой, которая произошла в столице Австрии.

Вынесенная резолюция уже прошла согласование и может быть принята в декабре этого года, после одобрения Советом по сотрудничеству в сфере национальной безопасности ЕС и Совета постоянных представителей государств-членов ЕС, передаёт SecurityLab.ru.

*Сквозное шифрование – технология передачи данных, при которой доступ к информации имеют только конечные пользователи. Технология предполагает, что ключи шифрования известны только клиентам, которые общаются между собой. Эти ключи шифрования позволяют передавать информацию через интернет не боясь, что её сможет прочитать кто-то посторонний.

Напомним, теракт в австрийской Вене произошёл вечером 2 ноября. Нападавший убил 4 человек, еще 22 было ранено. Ответственность за террористический акт взяла на себя запрещенная в России организация «ИГ».