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Политика

Европейская страна может избавиться почти от всех дипломатов РФ. Останется лишь один

Антон Мельников
22 апреля, 2021 00:30
1 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 00:30
1 мин
Michaela Rihova/CTK/globallookpress
Michaela Rihova/CTK/globallookpress

Чехии следует расторгнуть заключенное с Россией соглашение о дружественных отношениях и сотрудничестве. Кроме того, республике стоит сократить численность дипломатов РФ на своей территории до одного человека. С таким предложением выступил чешский Сенат.

За резолюцию с перечисленными мерами в отношении России проголосовали 62 из 72 присутствующих членов верхней палаты парламента страны (сената).

Также сенаторы призвали правительство обнародовать всю информацию о взрывах, в причастности к которым обвиняется Россия. Кроме того, предлагается исключить российских партнеров из тендера на строительство АЭС и других важных инфраструктурных проектов, передаёт «РБК».

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