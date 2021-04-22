Европейская страна может избавиться почти от всех дипломатов РФ. Останется лишь один

Политика

Чехии следует расторгнуть заключенное с Россией соглашение о дружественных отношениях и сотрудничестве. Кроме того, республике стоит сократить численность дипломатов РФ на своей территории до одного человека. С таким предложением выступил чешский Сенат.

За резолюцию с перечисленными мерами в отношении России проголосовали 62 из 72 присутствующих членов верхней палаты парламента страны (сената).

Также сенаторы призвали правительство обнародовать всю информацию о взрывах, в причастности к которым обвиняется Россия. Кроме того, предлагается исключить российских партнеров из тендера на строительство АЭС и других важных инфраструктурных проектов, передаёт «РБК».