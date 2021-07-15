Европарламент может не признать итоги выборов депутатов Госдумы РФ
Евросоюз не должен признавать результаты выборов депутатов Госдумы России, которые состоятся 17−19 сентября, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международных норм.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента. 56 членов комитета по иностранным делам одобрили текст доклада о стратегии отношений с Россией. Депутаты также считают, что Брюсселю и Вашингтону необходимо создать альянс для «противостояния усилиям России по ослаблению демократии и дестабилизации ситуации в Европе».
«Это то же самое, если мы бы отказались признавать Европарламент за непризнание российского Крыма», - сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что доклад евродепутатов, это вмешательство «в избирательные процессы в России», пишут «Открытые медиа».
Как сообщалось, политик Григорий Явлинский решил не баллотироваться в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко» на сентябрьских выборах этого года. На выборах в Госдуму он всегда возглавлял общефедеральный список партии.