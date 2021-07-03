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Политика
Надоело это депутатство. Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму
3 июля, 2021 15:19
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Kremlin Pool/Global Look Press
Политик Григорий Явлинский решил не баллотироваться в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко» на сентябрьских выборах этого года.
«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», - сообщили в партии.
Политик на выборах в Госдуму всегда возглавлял общефедеральный список партии. О том, почему он решил в этом году отказаться от депутатского мандата, ничего не сообщается.
Ранее Григорий Явлинский достаточно жестко раскритиковал оппозиционного политика Алексея Навального. Лидер «Яблока» считает, что политическое направление Навального – это национализм и популизм, пишет ТАСС.
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