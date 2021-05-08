Новости – Политика
Политика
Европа никак не может разобраться с Россией. Но это произойдет в конце мая
8 мая, 2021 16:25
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Kremlin Pool/Global Look Press
Евросоюз выбрал дату, когда определится с политикой в отношении России. Это произойдет 25 мая на новом саммите.
Высшее руководство стран Евросоюза уже начало обсуждать связанные с Россией и Brexit вопросы на неофициальном саммите в Португалии.
«К этим темам мы также вернемся 25 мая», - объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует РИА Новости.
Ранее на саммите премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны в знак солидарности выслать по одному российскому дипломату. Он оценил взрывы на складах боеприпасов в Врбетице как нападение не на одну страну ЕС, а на все европейские государства.
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