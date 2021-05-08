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Политика

Глав государств «подговорили» сделать пакость России на неформальном саммите ЕС

Лилия Караева
8 мая, 2021 14:02
2 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 14:02
2 мин
Кремль
Global Look Press

Чешский премьер Андрей Бабиш на неофициальном саммите Евросоюза обратился к главам государств и правительств с просьбой. Он призвал партнеров проявить солидарность и выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату.

Данное предложение связано с инцидентом в Врбетице в 2014 году, в котором Чехия подозревает спецслужбы России. Бабиш настаивал, что Европа не должна допускать подобного на своей территории.

«Мы должны воспринимать это так: когда совершено нападение на одну из стран (ЕС - прим.), то это значит, что совершено нападение на всех», - сказал он. Слова премьера приводит газета Mlada fronta DNES.

В апреле вспыхнул международный скандал в связи с возможной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице. В итоге из европейской страны выслали 18 российских дипломатов. Россия ответила зеркально. Чехию поддержали Словакия, Литва, Латвия, Эстония: они выслали по несколько сотрудников дипмиссий.

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ТЕГИ
Чехия
Россия
Дипломаты
Андрей Бабиш
Врбетице
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