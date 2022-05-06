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Политика
Еврокомиссия не смогла согласовать шестой пакет санкций против России
6 мая, 2022 14:43
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Еврокомиссии не удалось согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
При этом еврочиновник выразил надежду, что удастся достичь согласования, дискуссия по шестому пакету санкций против России продолжается.
Мамер отметил, что целью антироссийских санкций является нанесение максимального урона Москве. Однако хотелось бы минимизировать последствия от этих рестрикций для Евросоюза.
Отвечая на вопрос о несогласии Будапешта с новым пакетом санкций из-за поэтапного эмбарго на закупки российской нефти, официальный представитель ЕК заявил, что решение будет найдено, пишет «РИА Новости».
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