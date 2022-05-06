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Политика
Вячеслав Володин призвал европейские страны выходить из Евросоюза
6 мая, 2022 12:28
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Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что у стран Евросоюза нет единства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, отсутствие единства в ЕС показала ситуация с введением антироссийских санкций. Европарламент сейчас ищет другие формы проведения решений. Брюссель предлагает отказаться от принципа солидарности, то есть отменить право вето членов Евросоюза.
Володин указывает на то, что миллионы европейцев будут лишены права голоса. Страны Европы «окончательно потеряют суверенитет». Избежать этой ситуации можно только одним путем — «выходом из Евросоюза».
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