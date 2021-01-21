Евродепутаты одобрили антироссийские санкции из-за ареста Алексея Навального

Политика

Члены Европейского парламента приняли резолюцию, согласно которой ЕС необходимо принять новые санкционные меры против России. Обсуждение новых ограничений возникло на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального.

Согласно документу, депутаты потребовали освобождения политика. Также они требуют остановить строительство газопровода «Северный поток-2» и в целом ужесточить антироссийские санкции. Возможные новые ограничения коснутся пропагандистов из России, олигархов и членов их семей, а также «всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального», передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее правительство ФРГ заняло однозначную позицию по Алексею Навальному.