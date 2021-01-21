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Правительство Германии заняло однозначную позицию по Алексею Навальному

Антон Мельников
21 января, 2021 15:12
1 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 15:12
1 мин
Flickr
Flickr

Оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован при возвращении в Россию, следует освободить. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что такова позиция правительства страны.

«Конечно, я призываю немедленно освободить Навального, это делает все федеральное правительство», - цитирует заявление канцлера «Интерфакс».

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Берлина, где проходил лечение после отравления. В аэропорту его задержали. Суд арестовал политика до 15 февраля.

Ранее стало известно, что арест Навального обернётся проблемами для «Северного потока-2».

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Алексей Навальный
Ангела Меркель
Германия
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