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Политика
Правительство Германии заняло однозначную позицию по Алексею Навальному
21 января, 2021 15:12
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Оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован при возвращении в Россию, следует освободить. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что такова позиция правительства страны.
«Конечно, я призываю немедленно освободить Навального, это делает все федеральное правительство», - цитирует заявление канцлера «Интерфакс».
Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Берлина, где проходил лечение после отравления. В аэропорту его задержали. Суд арестовал политика до 15 февраля.
Ранее стало известно, что арест Навального обернётся проблемами для «Северного потока-2».
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