Политика

Немецкое издание Speigel сообщает, что арест в России оппозиционного политика Алексея Навального может привести к новым проблемам со строительством газопровода «Северный поток-2».

В распоряжение издания попала резолюция Европарламента. Согласно документу, орган потребует от ЕС принять новые меры против России. В частности, предлагается ввести новые санкции и остановить строительство российского газопровода. Причина новых мер в аресте Навального по возвращении в Россию, передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.». До 15 февраля оппозиционер будет содержаться в СИЗО.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор отчаянно пытается лишить Навального несовершеннолетних сторонников. Подробнее в нашем материале.