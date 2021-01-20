Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Арест Навального обернётся большими проблемами для «Северного потока-2»

Антон Мельников
20 января, 2021 21:55
1 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 21:55
1 мин
Youtube / Навальный LIVE
Youtube / Навальный LIVE

Немецкое издание Speigel сообщает, что арест в России оппозиционного политика Алексея Навального может привести к новым проблемам со строительством газопровода «Северный поток-2».

В распоряжение издания попала резолюция Европарламента. Согласно документу, орган потребует от ЕС принять новые меры против России. В частности, предлагается ввести новые санкции и остановить строительство российского газопровода. Причина новых мер в аресте Навального по возвращении в Россию, передаёт telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.». До 15 февраля оппозиционер будет содержаться в СИЗО.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор отчаянно пытается лишить Навального несовершеннолетних сторонников. Подробнее в нашем материале.

Поделиться
ТЕГИ
санкции
Алексей Навальный
ЕС
Северный поток-2
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!