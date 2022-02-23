Евгений Пригожин с матерью и супругой попал под санкции Евросоюза
Бизнесмен Евгений Пригожин, его мать и супруга попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщил официальный Telegram-канал предпринимателя.
Источник написал, что, по предварительной информации, ЕС ввел санкции против 27 юридических и физических лиц, финансирующих операции России в Донбассе.
«В список также попал Евгений Викторович, его мать и его жена», - сказано в сообщении.
Отмечается, что это третьи по счету санкции, введенные против него.
Ранее несколько стран ввели санкции против России. Президент США Джо Байден объявил четыре блока санкций - против банков, суверенного долга, российской элиты и газопровода.
Ограничения ввели Великобритания, ЕС, Канада, Япония и Австралия. Власти ФРГ дали распоряжение остановить сертификацию «Северного потока-2».
Стало известно, что во вторую волну санкций США попадут ВТБ и «Сбербанк». Это произойдет, если Россия углубится в украинскую территорию.