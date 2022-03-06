Есть вопросы в переговорах России и Украины – по ним не договориться
Есть вопросы в переговорах России и Украины, по которым невозможно договориться. Об этом заявил член украинской переговорной делегации, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Крым, а также признание ЛНР и ДНР – это вопросы, по которым «практически невозможно согласие», - сказал он. Российская сторона настаивает на решении этих тем, для Украины, по словам Арахамии, это «неприемлемо», пишет «РИА Новости»
Для России вопроса принадлежности Крыма не существует с 2014 года. Тогда в результате референдума подавляющее число жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.
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