Пресс-служба правительства Забайкальского края

Роспотребнадзор сообщил результаты первой и второй фаз испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». Они показали 100-процентную эффективность препарата.

В ведомстве рассказали, что наличие антител к коронавирусу не является противопоказанием к вакцинации, а «ЭпиВакКорона» поможет укрепить иммунитет.

Вакцина вводится двукратно с интервалом 14-21 день. Прививка одним компонентом возможна, если человек переболел коронавирусом.

«Но введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ», - сказали в ведомстве. Сообщение приводит РИА Новости.

Вакцина была зарегистрирована в октябре. В настоящее время идет третий этап испытаний.

Ранее добровольцы попросили Минздрав и Роспотребнадзор сократить срок тестирования. Сообщалось, что вакцина дает «специфические» антитела, которые выявляет специальный тест, его нет в доступе. Тесты должны появиться 20 января в пяти лабораториях в Москве, их стоимость неизвестна.