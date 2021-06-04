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Политика
Есть ли смерти от российской вакцины? Путин привел данные контролирующих органов
4 июня, 2021 16:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума высказался о российской вакцине от коронавируса. Он сослался на данные контролирующих органов.
Путин заметил, что российская вакцина «признана самой безопасной и эффективной».
Говоря о побочных эффектах и вероятности смерти после вакцинации, президент сказал: «По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины».
Среди побочных эффектов от прививки Путин отметил «небольшой подъем температуры».
Его слова приводит телеканал «360». Путин подчеркнул, что российский препарат дает хорошую защиту от COVID-19.
Ранее сообщалось, что президент России поручил привить мигрантов за деньги.
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