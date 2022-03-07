Если Путин хочет восстановить Советский Союз, на какую страну Россия нацелится после Украины?
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что лидер РФ Владимир Путин хочет восстановить бывший Советский Союз. Многие эксперты разделяют его мнение.
Например, бывший офицер американского разведывательного управления обороны Ребекка Коффлер считает, что Путин может ударить по Прибалтике «некинетическими действиями», которые могут включать не только кибератаки, но и электронную войну, «любую дестабилизацию, такую как тайные операции», или даже организацию протеста.
«Будет ли Путин теперь быстро двигаться против других постсоветских государств? Больше военных нападений на другие постсоветские страны пока маловероятно, - высказала свое предположение профессор политологии Penn State Донна Бари. - Но Путин может усилить давление на страны с более тесными связями с ЕС, такие как Молдова и Грузия, например, признав независимость Приднестровья или аннексировав Южную Осетию».
Коффлер заключила, что эти бывшие советские государства действительно «уязвимы», поскольку не являются членами НАТО и имеют в своем составе спорные территории, передает Fox News.
Ранее стало известно, кто в настоящее время может действительно оказать влияние на президента РФ Владимира Путина.