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Политика
Сейчас в мире есть только один человек, который может повлиять на Владимира Путина
7 марта, 2022 13:23
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Kremlin Pool/Global Look Press
В настоящее время в мире есть только один человек, способный повлиять на принимаемые президентом России Владимиром Путиным решения - и это лидер Китая Си Цзиньпин. Такое мнение выразил американский экономист, старший научный сотрудник Института глобальных проблем Джексона Йельского университета Стивен Роуч.
«Я имею в виду, что Китай действительно держит здесь козырь, и я думаю, что Си должен воспользоваться этим моментом», - считает эксперт.
По его словам, лучшее, что Китай может сделать прямо сейчас - это стать посредником в мирном соглашении между Россией и Украиной, передает CNBC.
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