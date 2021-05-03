Еще одна страна ввела послабления для российских туристов

Политика

Объединенные Арабские Эмираты с 3 мая вводят послабление правил пребывания в Абу-Даби.

Мера в частности коснется жителей России. Теперь российские граждане, которые вакцинировались от COVID-19, должны будут сдать повторный ПЦР-тест только на шестой день поездки в Абу-Даби. Тем временем, не получившие вакцину должны сдавать ПЦР-тест на шестой и на 12-й день поездки.

До сих пор российский туристы должны были сдавать ПЦР-тест на четвертый и восьмой день путешествия. При этом гражданам РФ по-прежнему необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанная не дольше чем за 96 часов до вылета в Абу-Даби, сообщает РБК.

Ранее ввиаперевозчик Air Arabia объявил о возобновлении рейсов в Москву.

Летать между двумя городами можно будет четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В стоимость авиабилета будет включена медицинская страховка от коронавируса.